La Valle del Sele e Tanagro bersaglio dei piromani, s’indaga (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaggiano (Sa) – È l’intero territorio della Valle del Sele e Tanagro ad essere stato preso di mira nelle ultime settimane da veri e propri criminali ambientali, autori di incendi di origine dolosa nelle aree verdi e sulle montagne. Settimane di “fuoco” insomma, che hanno visto decine di ettari di Macchia mediterranea e di coltivazioni agricole, essere distrutti dalle fiamme, trasformarsi in cumuli di cenere e mettere a rischio finanche le masserie. È accaduto a Romagnano al Monte, a Buccino in località Pianelle, a Valva sulla vetta dei monti Marzano, ma anche a Campagna in località San Felice ed in ultimo, ieri sera a Caggiano in località Ze Maddea-Ringo. Un vasto incendio di probabile origine dolosa infatti, sviluppatosi nella notte, lungo la strada ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaggiano (Sa) – È l’intero territorio delladelad essere stato preso di mira nelle ultime settimane da veri e propri criminali ambientali, autori di incendi di origine dolosa nelle aree verdi e sulle montagne. Settimane di “fuoco” insomma, che hanno visto decine di ettari di Macchia mediterranea e di coltivazioni agricole, essere distrutti dalle fiamme, trasformarsi in cumuli di cenere e mettere a rischio finanche le masserie. È accaduto a Romagnano al Monte, a Buccino in località Pianelle, a Valva sulla vetta dei monti Marzano, ma anche a Campagna in località San Felice ed in ultimo, ieri sera a Caggiano in località Ze Maddea-Ringo. Un vasto incendio di probabile origine dolosa infatti, sviluppatosi nella notte, lungo la strada ...

dvaldi1 : Esercitazioni militari israeliane nelle aree abitate dai #palestinesi nella Valle del Giordano… - ilCiriaco : #Irpinia Gli ambulanti scendono in piazza: “Mercato a Valle in attesa del Tar. La pazienza sta per finire”… - ferrugianola : Nel pomeriggio si recò lungo il greto del torrente a cercare le pietre adatte per la sua pittura. Scelse un punto d… - lifesimetores : RT @elifilippi82: Il clima cambia e l'UE come può aiutare le città a sviluppare strategie e infrastrutture per l'adattamento? Ne parleremo… - LauraWayne_88 : @bryandeparma In Valle d Aosta. Nessuno conosce questo posto, già tanto se lo mettono nella cartina del meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Valle del Prima campanella anche in Valle del Serchio NoiTV - La vostra televisione Errico: “Anche al Sannio il riconoscimento come zona di produzione della mozzarella di bufala D.O.P.”

“Nel settore agricolo il comparto che deve avere un importante impulso è quello zootecnico. Atteso che, già nelle province di Caserta e Salerno, è stato raggiunto un grosso livello di qualità dell’all ...

Luciano Iannotta: “Interventi strategici sulla viabilità e messa in sicurezza del territorio”

“Il programma della lista Dei Goti riconosce un ruolo prioritario alla messa a sistema delle progettualità già finanziate negli anni passati e alla definizione di nuovi progetti di perfezionamento e d ...

Parco del Curone: il 26 e 27 settembre torna la performance itinerante ''Alberi Maestri''

L'Ente Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ha organizzato l'iniziativa "Alberi Maestri", che vede il sostegno di Regione Lombardia. Il progetto è volto alla promozione dei valori ambientali ...

“Nel settore agricolo il comparto che deve avere un importante impulso è quello zootecnico. Atteso che, già nelle province di Caserta e Salerno, è stato raggiunto un grosso livello di qualità dell’all ...“Il programma della lista Dei Goti riconosce un ruolo prioritario alla messa a sistema delle progettualità già finanziate negli anni passati e alla definizione di nuovi progetti di perfezionamento e d ...L'Ente Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ha organizzato l'iniziativa "Alberi Maestri", che vede il sostegno di Regione Lombardia. Il progetto è volto alla promozione dei valori ambientali ...