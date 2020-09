La tv travolta dal taglio di budget | compensi e pubblicità | ecco cosa sta accedendo e quali saranno le conseguenze

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Niente sarà più come prima. Come un mantra questa frase è stata ripetuta nei mesi del lockdown e può essere utilizzata per descrivere lo stato del piccolo schermo. Una tvdai tagli aie ai, dal crollo della pubblicità, dalle difficoltà negli investimenti. E il boom di ascolti, dovuto all’aumento della platea costretta a casa, non ha favorito gli introiti pubblicitari. Nei primi sei mesi dell’anno Nielsen ha segnalato una flessione di raccolta per il comparto tv del 22,3%. “Fra un anno e l’altro sono andati in fumo 400 milioni“, ha spiegato Il Sole 24 Ore. Politica dei tagli, dicevamo, intrapresa con forza dall’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. Stando a quanto apprende il FattoQuotidiano.it il...

