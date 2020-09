La sua praticante si sposa: avvocato le regala un buono per la separazione gratuita (Di mercoledì 16 settembre 2020) La praticante convola a nozze: l’avvocato le regala un buono per la separazione. Questo il singolare dono di matrimonio da parte di un legale specializzato in diritto di famiglia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a una collaboratrice del suo studio.Non il solito viaggio o un televisore, l’avvocato Carmen Posillipo del Foro della località in provincia di Caserta ha regalato a Francesca, sua compagna di studio, che si sposa domani, un buono per una separazione consensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni.Ovviamente si tratta di una provocazione con la quale l’avvocato Posillipo ha voluto sottolineare la tendenza all’aumento delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laconvola a nozze: l’leunper la. Questo il singolare dono di matrimonio da parte di un legale specializzato in diritto di famiglia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a una collaboratrice del suo studio.Non il solito viaggio o un televisore, l’Carmen Posillipo del Foro della località in provincia di Caserta hato a Francesca, sua compagna di studio, che sidomani, unper unaconsensualeo giudiziale della durata di tre anni.Ovviamente si tratta di una provocazione con la quale l’Posillipo ha voluto sottolineare la tendenza all’aumento delle ...

