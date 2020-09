La storia del candidato della Lega denunciato per simulazione di reato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una denuncia per un’aggressione nei pressi del cimitero di Valenza, comune dell’alessandrino, rivelatasi però falsa. Una dichiarazione che è costata a Emanuele Rachiele, dicianovenne disabile e candidato con la Lega alle elezioni comunali una denuncia per simulazione di reato. Rachiele aveva denunciato, insieme a un amico minorenne, di essere stato vittima di un aggressione fuori dal cimitero della cittadina da parte di una persona di colore. Secondo il candidato leghista l’aggressore avrebbe provato a derubarlo del marsupio. «Ero andato al cimitero sulla tomba di mio nonno – racconta Rachiele – Uscendo, mi stavo dirigendo verso il centro quando sono stato aggredito da un ragazzo di colore. Aveva uno ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una denuncia per un’aggressione nei pressi del cimitero di Valenza, comune dell’alessandrino, rivelatasi però falsa. Una dichiarazione che è costata a Emanuele Rachiele, dicianovenne disabile econ laalle elezioni comunali una denuncia perdi. Rachiele aveva, insieme a un amico minorenne, di essere stato vittima di un aggressione fuori dal cimiterocittadina da parte di una persona di colore. Secondo illeghista l’aggressore avrebbe provato a derubarlo del marsupio. «Ero andato al cimitero sulla tomba di mio nonno – racconta Rachiele – Uscendo, mi stavo dirigendo verso il centro quando sono stato aggredito da un ragazzo di colore. Aveva uno ...

