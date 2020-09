La sinistra in brodo di giuggiole per Carofiglio che “asfalta” Salvini. Ma che film avete visto? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Oggi l’hashtag #Carofiglio è in tendenza su Twitter, fatto insolito dato lo stile compassato dell’ex magistrato spesso ospite nei talk di La7. Il motivo è semplice: l’ex senatore Pd le avrebbe cantate a Salvini ieri sera in un confronto a DiMartedì. La sinistra, totalmente ossessionata dalla comunicazione del “capitano”, non appena qualcuno sembra in grado di opporsi al cannibale del consenso lo erge immediatamente ad eroe del progressismo 3.0. Era successo con Floris, che rispose con un fermo “no, non può” a Salvini che chiedeva “posso togliermi la mascherina mentre parlo con una signora?”, succede ora con Carofiglio, che stando alle valutazioni dei compagni avrebbe “smascherato” il metodo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Oggi l’hashtag #è in tendenza su Twitter, fatto insolito dato lo stile compassato dell’ex magistrato spesso ospite nei talk di La7. Il motivo è semplice: l’ex senatore Pd le avrebbe cantate aieri sera in un confronto a DiMartedì. La, totalmente ossessionata dalla comunicazione del “capitano”, non appena qualcuno sembra in grado di opporsi al cannibale del consenso lo erge immediatamente ad eroe del progressismo 3.0. Era successo con Floris, che rispose con un fermo “no, non può” ache chiedeva “posso togliermi la mascherina mentre parlo con una signora?”, succede ora con, che stando alle valutazioni dei compagni avrebbe “smascherato” il metodo ...

DonaldoooneUsa : RT @IlPrimatoN: La simpatia di un Augias, le argomentazioni che sembrano uscite da un libro di Dan Brown. Carofiglio non ha asfaltato un be… - clacclo : RT @DavideDiStefan: #Carofiglio è in tendenza perché avrebbe 'asfaltato' Salvini, con 'rivelazioni' sulla comunicazione che conoscono anche… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: La simpatia di un Augias, le argomentazioni che sembrano uscite da un libro di Dan Brown. Carofiglio non ha asfaltato un be… - RoxLory : RT @IlPrimatoN: La simpatia di un Augias, le argomentazioni che sembrano uscite da un libro di Dan Brown. Carofiglio non ha asfaltato un be… - RobertoZucchi11 : RT @IlPrimatoN: La simpatia di un Augias, le argomentazioni che sembrano uscite da un libro di Dan Brown. Carofiglio non ha asfaltato un be… -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra brodo La sinistra in brodo di giuggiole per Carofiglio che “asfalta” Salvini. Ma che film avete visto? Il Primato Nazionale Un brodino russo per il traballante Lukashenko

È – almeno per ora – un asse di ferro quello tra la Russia di Vladimir Putin e la Bielorussia di Alexander Lukashenko. L’incontro di ieri a Soci tra i due presidenti slavi ha rinsaldato un’alleanza ch ...

AL FESTIVAL DEL BRODETTO STORIE DI MARE E DI PESCATORI

Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, volto televisivo della cucina (nella foto a sinistra), è uno dei protagonisti dei cooking show di Brodetto Fest, il Festival del brodetto e delle zuppe di pesce i ...

Il brodo ideologico del taglio dei parlamentari

Pubblichiamo oggi il primo di una serie di cinque articoli scritti da Alessandro Giovannini, editorialista de L’Opinione e Docente ordinario di Diritto tributario all’Università di Siena, sulla necess ...

È – almeno per ora – un asse di ferro quello tra la Russia di Vladimir Putin e la Bielorussia di Alexander Lukashenko. L’incontro di ieri a Soci tra i due presidenti slavi ha rinsaldato un’alleanza ch ...Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, volto televisivo della cucina (nella foto a sinistra), è uno dei protagonisti dei cooking show di Brodetto Fest, il Festival del brodetto e delle zuppe di pesce i ...Pubblichiamo oggi il primo di una serie di cinque articoli scritti da Alessandro Giovannini, editorialista de L’Opinione e Docente ordinario di Diritto tributario all’Università di Siena, sulla necess ...