La scuola e le difficoltà della riapertura: sciopero il 24-25 settembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) scuola: i sindacati annunciano uno sciopero per giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Mozione di sfiducia della Lega contro la ministra Azzolina. Lo scorso 14 settembre è partito l’anno scolastico in Italia. Un’apertura non uniforme, visto che alcune regioni (Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia) hanno annunciato l’avvio delle lezioni per il 24 settembre (ovvero tre … Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 settembre 2020): i sindacati annunciano unoper giovedì 24 e venerdì 25. Mozione di sfiduciaLega contro la ministra Azzolina. Lo scorso 14è partito l’anno scolastico in Italia. Un’apertura non uniforme, visto che alcune regioni (Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia) hanno annunciato l’avvio delle lezioni per il 24(ovvero tre …

matteosalvinimi : Inviateci un messaggio WHATSAPP al 3791360697 per segnalare problemi e difficoltà indicando nome, comune e nome della scuola. Passaparola. - ItaliaViva : Oggi dobbiamo ringraziare Dirigenti, Presidi, insegnanti e tutto il personale della scuola che fra mille difficoltà… - robymancio : Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani rientreranno a scuola in questo momento di grande difficolt… - MaristinaG : RT @valy_s: #Scuola #Covid_19 In “letteratura scientifica” non ci sono evidenze che la mascherina possa creare “qualche difficoltà”... Cert… - saryxs87 : RT @valy_s: #Scuola #Covid_19 In “letteratura scientifica” non ci sono evidenze che la mascherina possa creare “qualche difficoltà”... Cert… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola difficoltà Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera