La rivolta dei deputati M5s contro la dittatura di Casaleggio su Rousseau

AGI - Tre deputati hanno deciso di autosospendersi dal Movimento 5 stelle denunciando le richieste politiche alle quali in questi mesi non sono arrivate risposte con la "ciliegina sulla torta" della e-mail di Davide Casaleggio 'contro i morosi' che non versano la quota, gesto considerata "vergognoso". Lo scrivono Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano su Facebook. La prima tra le necessità indicate è che la piattaforma Rousseau diventi di M5s e sia gestita da un organismo eletto democraticamente e "trasparente su ogni spesa". "Il fatto che a pochi giorni dalle elezioni Casaleggio abbia lanciato un attacco pubblico a mezzo stampa al Movimento 5 Stelle è vergognoso e stentiamo a capire quale gioco politico possa ..."

