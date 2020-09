La regina Elisabetta e il suo patrimonio stellare «ma che risentirà della Brexit»

SkyTG24 : Barbados vuole rimuovere la Regina Elisabetta da Capo di Stato e diventare una Repubblica - Corriere : «Ulisse» ecco le nuove puntate, dalla Regina Elisabetta a Raffaello, tutto quello che c’è da sapere - antoguerrera : #Brexit cara per i Windsor. Le tenute della regina perderanno i fondi Ue Ma com'è possibile che Elisabetta abbia… - nojudgment_ : @foolscarousel Questi o sono figli della regina Elisabetta o vivono sulle nuvole, è inspiegabile - visitorcity : RT @Corriere: «Ulisse» ecco le nuove puntate, dalla Regina Elisabetta a Raffaello, tutto quello che ... -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

“Faccio le domande che farebbero gli spettatori. Per il Covid non abbiamo potuto viaggiare, ma voliamo con la fantasia”. Con questa dichiarazione Alberto Angela apre la nuova stagione di “Ulisse – Il ...Monarchia? No grazie. "È arrivato il momento di lasciarsi completamente alle spalle il nostro passato coloniale. I nostri abitanti vogliono un capo dello Stato che sia di Barbados" dichiara la governa ...Nathan Clark Chissà se Nathan Clark immaginava che al pari di pochi altri accessori la sua invenzione si sarebbe trasformata in una sorta di barthesiano mito d’oggi. Sono passati 70 anni da quando Cla ...