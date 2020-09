LA REGIA NEROVERDE A CALÒ | MIGLIOR ASSIST-MAN DELLA B 2019 20

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Giacomo Calò. Il calciatore triestino, classe ’97, arriva dal Genoa con la formula del prestito sino a giugno 2021. Nella Serie BKT/20 è stato il-man del campionato con 14 passaggi vincenti. Centrocampista centrale, è dotato di staordinarie doti balististiche. Un vero cecchino: nell’ultimo biennio con la Juve Stabia Calò ha realizzato 8 reti e servito 20. Sono in tutto tre le stagioni trascorse a Castellammare di Stabia, precedute dalle esperienze con Pontedera e Sampdoria (giovanili). Powered by WPeMatico

TGR – Rai

È il triestino l’erede di Burrai in mezzo al campo. Intanto Matteo Lovisa avverte il Bari: «Ciurria per noi è incedibile» PORDENONE. Ciak si gira. Parte con il piede giusto la settimana del Pordenone.Visto giocare la Juve di Pirlo, questa mattina, contro il Novara. È finita 5-0, tante le novità tattiche apportate dal Maestro. Cosa c’entra col Sassuolo tutto ...Da quando Pirlo se ne è andato, non si è ancora trovata una soluzione convincente per l’uomo davanti alla difesa, votato sia all’interdizione, sia all’impostazione. Da ormai un mese a questa parte Man ...