La Puglia rischia un salto nel passato che non si merita Che vinca il migliore!

La Puglia rischia un salto nel passato che non si merita. E' la Regione che più di altre ha osato nel rivendicare la difesa dell'ambiente come valore fondamentale. Ricordiamo tutti quel don Chisciotte di Michele Emiliano contro le trivelle al vento in mare battersi contro tutto e tutti sapendo di non avere chance (il quorum del referendum nazionale a fronte di poche regioni coinvolte). Eppure era "la buona battaglia" che andava affrontata controvento perché era la cosa giusta. I fatti poi gli hanno dato ragione e le autorizzazioni alle multinazionali si sono rifugiate nel nulla. Anche la Tap che doveva prevedere il definitivo sviluppo energetico del Paese e dell'Europa oggi dorme nel sottosuolo di Baku aspettando qualcosa che senza Juncker sembra difficile ...

Il 60% dei casi di Covid tra gli operatori sanitari riguarda operatori di rientro dalle ferie estive da paesi esteri o da fuori regione e quindi non infettati in Puglia. Nei tre mesi estivi distribuit ...

Unicef, nuove proposte per l’anno scolastico 2020/21

L’UNICEF durante l’emergenza Covid 19 ha dato voce ai ragazzi e bambini in tutto il mondo e anche in Italia, per conoscere la loro percezione della situazione. Alla vigilia del ritorno a scuola per mi ...

Chi vincerà le elezioni regionali 2020? Il centrodestra sogna il filotto, Conte trema

Con i sondaggi che non possono essere diffusi, alcune Regioni appaiono ancora in bilico: il centrodestra sogna di vincere ovunque in queste elezioni anche per dare una spallata al governo, mentre i gi ...

