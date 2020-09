La pax di Trump in Medio Oriente è fumo negli occhi per Teheran (Di mercoledì 16 settembre 2020) La pax americana siglata ieri alla Casa Bianca rappresenta un indiscutibile trionfo diplomatico per Donald Trump. Gli Accordi di Abramo – le intese per la normalizzazione dei rapporti tra Israele da un lato ed Emirati Arabi e Bahrein dall’altro, in cambio della sospensione dell’annessione della Cisgiordania – arrivano a meno di sette settimane dalle elezioni americane, e potrebbero presto estendersi ad altri “cinque o sei Paesi arabi”. Un successo che per Teheran è fumo negli occhi, viste le ripercussioni che il nuovo scenario ha sulla strategia di politica estera che da tempo guida la Repubblica islamica.Per quanto Emirati e Bahrein non siano mai stati in guerra con Israele, si tratta di intese storiche che cambiano la mappa e gli equilibri ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) La pax americana siglata ieri alla Casa Bianca rappresenta un indiscutibile trionfo diplomatico per Donald. Gli Accordi di Abramo – le intese per la normalizzazione dei rapporti tra Israele da un lato ed Emirati Arabi e Bahrein dall’altro, in cambio della sospensione dell’annessione della Cisgiordania – arrivano a meno di sette settimane dalle elezioni americane, e potrebbero presto estendersi ad altri “cinque o sei Paesi arabi”. Un successo che per, viste le ripercussioni che il nuovo scenario ha sulla strategia di politica estera che da tempo guida la Repubblica islamica.Per quanto Emirati e Bahrein non siano mai stati in guerra con Israele, si tratta di intese storiche che cambiano la mappa e gli equilibri ...

