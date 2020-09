“La pandemia Covid-19 potrebbe costare 14 miliardi di dollari al calcio mondiale” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Impatto Covid calcio mondiale – “La pandemia Covid-19 potrebbe costare 14 miliardi di dollari al calcio mondiale e ha già spinto più di 150 federazioni a cercare l’aiuto della FIFA”. Lo ha dichiarato mercoledì Olli Rehn, governatore della Banca centrale di Finlandia, ex vicepresidente della Commissione Unione Europea, che sta presiedendo la gestione del dossier … L'articolo “La pandemia Covid-19 potrebbe costare 14 miliardi di dollari al calcio mondiale” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: ... Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Impattomondiale – “La-1914dialmondiale e ha già spinto più di 150 federazioni a cercare l’aiuto della FIFA”. Lo ha dichiarato mercoledì Olli Rehn, governatore della Banca centrale di Finlandia, ex vicepresidente della Commissione Unione Europea, che sta presiedendo la gestione del dossier … L'articolo “La-1914dialmondiale” è stato realizzato dae Finanza -e finanza: ...

