La mamma di Willy Monteiro: "Chi ha visto parli, abbia lo stesso coraggio che ha avuto lui"

La mamma di Willy Monteiro. "Vedendo un'altra persona in difficoltà non avrebbe potuto girare la testa dall'altra parte. Sono molto orgogliosa di mio figlio, lo sono sempre stata, lo sarò sempre", ha dichiarato la signora Lucia, la mamma di Willy Monteiro Duarte, ai microfoni della trasmissione di Rai Uno 'La Vita in Diretta'. Non c'è rabbia né rancore negli occhi di Lucia, la mamma di Willy. Ai microfoni de La Vita in Diretta, la trasmissione pomeridiana di Rai Uno condotta da Alberto Matano, ha chiesto solo giustizia per la morte del figlio, ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre. "Mi ha dato sempre molta soddisfazione, si è sempre ...

