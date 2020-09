La lezione del nuovo premier giapponese | non c’è alcun limite al debito che può emettere uno Stato se dispone della sovranità monetaria

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 16 settembre 2020) di Thomas Fazi. Da oggi (16 settembre) il Giappone ha unprimo ministro: Yoshihide Suga, presidente del Partito Liberal Democratico ed ex ministro degli affari interni e delle comunicazioni e segretario generale del governo negli esecutivi guidati da Shinzō Abe. Sotto la sua guida, possiamo essere certi che il Giappone continuerà a impartire lezioni di macroeconomia al mondo e a sfatare i molti miti che, ahinoi, continuano ancora a circolare in materia di deficit e dipubblico, soprattutto nella nostra disgraziata Europa. Solo qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, Suga ha dichiarato chiaramente che non c’èal volume di titoli diche puòil governoe ...