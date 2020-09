La Lega vuole sfiduciare il ministro Azzolina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha presentato una mozione di sfiducia contro il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. È "vero che ogni anno la scuola è ripartita sempre a singhiozzo, con supplenze e vuoti. Ma quest'anno è particolare. C'erano sei mesi per potere lavorarci, perché la scuola ha chiuso i primi di marzo". "Io mi domando", ha proseguito Salvini "cosa hanno fatto per sei mesi al ministero, di che cosa si sono occupati?". Azzolina, ha aggiunto Salvini, "è riuscita a litigare con insegnanti, presidi, studenti, coi sindaci, con le famiglie... È arrivata a me la richiesta da papà, ma anche a migliaia di genitori: portate la mascherine da casa, i gel, i guanti... ma come: non aveva promesso che c'erano mascherine per tutti?". ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il leader dellaMatteo Salvini ha presentato una mozione di sfiducia contro ildell'Istruzione Lucia. È "vero che ogni anno la scuola è ripartita sempre a singhiozzo, con supplenze e vuoti. Ma quest'anno è particolare. C'erano sei mesi per potere lavorarci, perché la scuola ha chiuso i primi di marzo". "Io mi domando", ha proseguito Salvini "cosa hanno fatto per sei mesi al ministero, di che cosa si sono occupati?"., ha aggiunto Salvini, "è riuscita a litigare con insegnanti, presidi, studenti, coi sindaci, con le famiglie... È arrivata a me la richiesta da papà, ma anche a migliaia di genitori: portate la mascherine da casa, i gel, i guanti... ma come: non aveva promesso che c'erano mascherine per tutti?". ...

GrimoldiPaolo : #FERROVIE, I #5STELLE VOGLIONO TOGLIERE LA RETE LOMBARDA A #FERROVIENORD PER DARLA A #RFI. Significherebbe far ges… - matteosalvinimi : Oggi a Bruxelles gli europarlamentari della Lega con #processateancheme, grazie! Tra 25 giorni affronterò il proces… - LegaSalvini : 'CI VUOLE SALVINI IN CAMPANIA' I SOSTENITORI DEL LEADER DELLA LEGA A TORRE DEL GRECO ??Il 20 e 21 settembre vota Le… - fisco24_info : La Lega vuole sfiduciare il ministro Azzolina: Il leader della Lega Matteo Salvini ha presentato una mozione di sfi… - CardelliAc : RT @LaPrimaManina: Aborto: in Piemonte stop Ru486 nei consultori Ragazze, la #Lega in #Piemonte ci vuole bene e pensa a noi! Continuate a… -