La Lega ringrazia Gianrico Carofiglio su Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 16 settembre 2020)ha colpito nel segno. La sua ‘lezione’ sulla strategia comunicativa (e televisiva) di Matteo Salvini ha portato il profilo ufficiale dellaa ‘re’ lo scrittore che ieri sera, ospite negli studi di La7, ha spiegato come sia in corso un modus operandi basato sul vittimismo e la non risposta alle domande che gli vengono poste. Un argomento che è stato affrontato anche dal New York Times. E dopo che quell’estratto di Di Martedì è diventato virale, la. LEGGI ANCHE > La strategia comunicativa di Salvini spiegata (bene) daVIDEO «Vogliamo ancorareper ieri ...