La Lega presenta la mozione di sfiducia contro la Azzolina | “Disastrosa gestione della scuola”

Roma, 16 set – Detto fatto. Dopo una serie di annunci che si sono ripetuti in questi giorni, la Lega ha presentato in Senato la mozione di sfiducia individuale contro la "ministra" grillina dell'Istruzione, Lucia Azzolina, primo firmatario il segretario Matteo Salvini. "La disastrosa gestione della scuola del ministro Azzolina sta tenendo in tensione famiglie, studenti e personale, un ministro che ha perso molti mesi preziosi in chiacchiere, senza fornire alcuna certezza sul proprio destino a 8 milioni di studenti". Questo uno dei passaggi chiave del testo della mozione di sfiducia. "Il governo – attaccano i leghisti – non ha alibi e ...

