"La Lega esprime la propria sfiducia al ministro dell'istruzione": presentata la mozione in Senato (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Come promesso la Lega ha depositato la mozione di fiducia per mandare a casa la ministra Azzolina. Ci sono 700mila insegnanti precari, che grazie al cambio delle graduatorie non sanno ancora se, dove e per quante ore insegneranno". Così oggi, mantenendo una 'promessa' fatta diverso tempo fa, con Matteo Salvini primo firmatario, il Carroccio ha annunciato di aver presentato in Senato la mozione di sfiducia individuale per la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina . La Lega: "Una disastrosa gestione che investe famiglie e studenti" Tra le lunghe motivazione che hanno accompagnato l'atto, si legge: "La disastrosa gestione della scuola del ministro Azzolina sta tenendo in tensione famiglie, studenti e ...

