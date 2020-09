La Jomi Salerno batte un altro colpo | arriva Belèn Canessa Perez

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Laundi mercato. Dopo l’ingaggio delle bulgare Lidiya Kovacheva e Madlen Todorova, infatti, la società cara al presidente Mario Pisapia annuncia l’ingaggio del capitano della nazionale cilena Belèn. Ala sinistra di grande esperienza, dotata perdi passaporto italiano, ha nel contropiede e nella fase difensiva le sue armi migliori. Si tratta di un’atleta versatile con spiccate doti difensive e di contropiede. La sua non è la prima esperienza in Italia avendo indossato la casacca della Nuova HF Teramo insieme alla sorella Daniela e nella scorsa stagione la maglia del Casalgrande Padana. “Sono davvero ...

La Serie A di pallamano femminile 2020 si è aperta ufficialmente questo fine settimana, con le sfide della prima giornata che hanno visto impegnata anche la Jomi Salerno, che ha sconfitto 26-19 la Cas ...Il campionato di serie A Beretta è ripartito. Dopo i lunghi mesi di sosta forzata la Jomi Salerno è tornata in campo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Vittoria casalinga per ...La Serie A Beretta raddoppia. Maschile, iniziata nel fine settimana scorso, e ora nella sua versione in rosa. Domani e domenica, subito con 6 partite in programma, il massimo campionato femminile si a ...