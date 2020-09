La Germania cancella l’Oktoberfest, ma apre gli stadi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ieri il Governo tedesco ha deciso di approvare, in via sperimentale per sei settimana, l’apertura degli stadi per una capienza pari al 20%. Tutto questo, riporta oggi il Corriere dello Sport, nel giorno in cui ha invece cancellato l’Oktoberfest per la prima volta dal dopoguerra perché il tasso dei contagi in regione è troppo alto. Le pressioni dell’opinione pubblica e il nuovo Protocollo igienico-sanitario approntato dalla Lega Calcio (Dfl) d’intesa con le autorità sanitarie, hanno convinto l’esecutivo della cancelliera Merkel ad accordarsi con i 16 governi regionali per il ritorno dei tifosi negli stadi Della decisione beneficeranno anche gli altri sport, come tennis, boxe, basket. Resta comunque decisivo per l’autorizzazione alle singole gare il nulla-osta delle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ieri il Governo tedesco ha deciso di approvare, in via sperimentale per sei settimana, l’apertura degliper una capienza pari al 20%. Tutto questo, riporta oggi il Corriere dello Sport, nel giorno in cui ha inveceto l’Oktoberfest per la prima volta dal dopoguerra perché il tasso dei contagi in regione è troppo alto. Le pressioni dell’opinione pubblica e il nuovo Protocollo igienico-sanitario approntato dalla Lega Calcio (Dfl) d’intesa con le autorità sanitarie, hanno convinto l’esecutivo della cancelliera Merkel ad accordarsi con i 16 governi regionali per il ritorno dei tifosi negliDella decisione beneficeranno anche gli altri sport, come tennis, boxe, basket. Resta comunque decisivo per l’autorizzazione alle singole gare il nulla-osta delle ...

Russia_Italia : Mosca: su caso Navalny Occidente ha superato limiti decenza. Lavrov cancella visita in Germania. Il Forum “Russia-… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Mosca: su caso Navalny Occidente ha superato limiti decenza. Lavrov cancella visita in Germania - IacobellisT : AntiDiplomatico:Mosca: su caso Navalny Occidente ha superato limiti decenza. Lavrov cancella visita in Germania - allemacc : RT @Lantidiplomatic: Mosca: su caso #Navalny Occidente ha superato limiti decenza. Lavrov cancella visita in Germania #Russia #Navalnyj h… - ribelle51 : RT @Lantidiplomatic: Mosca: su caso #Navalny Occidente ha superato limiti decenza. Lavrov cancella visita in Germania #Russia #Navalnyj h… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania cancella «Il no deal sulla Brexit opzione reale» La Germania cancella una riunione per fare il punto sui negoziati Corriere della Sera La foto e un sorriso. Il dissidente russo torna alla vita: «Sono Navalny»

BERLINO «Ciao, sono Navalny», ha scritto ieri il dissidente russo sotto una foto postata sul suo account Instagram, che in poche ore ha ricevuto oltre un milione di like. Seduto su un letto d’ospedale ...

Raddoppiare gli asili nido

Quale ripartenza è immaginabile per l’Italia, alle soglie di un autunno ancora incerto, se non liberiamo da ogni laccio la spinta che donne e giovani possono imprimere a un sistema socioeconomico rall ...

World Breaking news (periodicodaily)

Dopo gli sviluppi sul caso di avvelenamento dell’oppositore russo Aleksei Naval’nyj, il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov ha cancellato la visita prevista per oggi a Berlino. Lavrov ha infa ...

BERLINO «Ciao, sono Navalny», ha scritto ieri il dissidente russo sotto una foto postata sul suo account Instagram, che in poche ore ha ricevuto oltre un milione di like. Seduto su un letto d’ospedale ...Quale ripartenza è immaginabile per l’Italia, alle soglie di un autunno ancora incerto, se non liberiamo da ogni laccio la spinta che donne e giovani possono imprimere a un sistema socioeconomico rall ...Dopo gli sviluppi sul caso di avvelenamento dell’oppositore russo Aleksei Naval’nyj, il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov ha cancellato la visita prevista per oggi a Berlino. Lavrov ha infa ...