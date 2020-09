La Fifa lancia l’allarme: “14 miliardi di perdite a causa del Covid” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una volta ripresi i campionati, il peggio sembrava alle spalle. Il Covid-19 ha colpito duramente i vari ambiti della vita quotidiana e tra questi anche quello sportivo. Ogni singolo sport si è dovuto fermare e i danni economici non sono stati per nulla contenuti, tutt'altro.L'ALLARME DELLA Fifacaption id="attachment 1022309" align="alignnone" width="300" Noel Le Graet (getty images)/captionA distanza di qualche mese dal periodo di lockdown la Fifa lancia l'allarme facendo una previsione sulle prossime perdite della federazione: "La pandemia Covid-19 potrebbe costare 14 miliardi di dollari al calcio mondiale e ha già spinto più di 150 federazioni a cercare l’aiuto della Fifa". Queste le parole di Olli Rehn che attualmente sta gestendo il dossier Covid ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una volta ripresi i campionati, il peggio sembrava alle spalle. Il Covid-19 ha colpito duramente i vari ambiti della vita quotidiana e tra questi anche quello sportivo. Ogni singolo sport si è dovuto fermare e i danni economici non sono stati per nulla contenuti, tutt'altro.L'ALLARME DELLAcaption id="attachment 1022309" align="alignnone" width="300" Noel Le Graet (getty images)/captionA distanza di qualche mese dal periodo di lockdown lal'allarme facendo una previsione sulle prossimedella federazione: "La pandemia Covid-19 potrebbe costare 14di dollari al calcio mondiale e ha già spinto più di 150 federazioni a cercare l’aiuto della". Queste le parole di Olli Rehn che attualmente sta gestendo il dossier Covid ...

