La Fattoria | Isola e GF Vip | Flavia Vento ha abbandonato tutti i reality | ecco quanti giorni ha resistito

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Anche questa volta,ha deciso di abbandonare unshow. Ed infatti, stanotte la showgirl ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per correre dai suoi cani. Già nel pomeriggio, aveva mostrato i primi segni di cedimento.haquali ehaQuesto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pandizucchero_ : RT @MaleEQualeShow: 2004 - LA FATTORIA Flavia Vento abbandona perché ha tutti contro 2008 - ISOLA 8 Flavia Vento abbandona preoccupata per… - neodie : RT @MaleEQualeShow: 2004 - LA FATTORIA Flavia Vento abbandona perché ha tutti contro 2008 - ISOLA 8 Flavia Vento abbandona preoccupata per… - andreapalazzo2 : RT @Gia_Uss90: Curriculum Flavia Vento: La Fattoria 2004 si ritira dopo 4 gg L'isola 2008 si ritira dopo 15 gg L'isola 2012 si ritira dopo… - burbvlarry : RT @MaleEQualeShow: 2004 - LA FATTORIA Flavia Vento abbandona perché ha tutti contro 2008 - ISOLA 8 Flavia Vento abbandona preoccupata per… - nnhamm3 : Flavia vento nella storia... quattro reality.. quattro ritiri. 12 e 8 anni dopo L'isola, e 16 dopo la fattoria, no… -

Flavia Vento abbandona il GF Vip: spunta un clamoroso retroscena sulla concorrente. Flavia Vento abbandona il GF Vip, clamoroso retroscena: non è la prima volta che accade alla showgirl (Fonte Mediase ...Ma l'abbandono di Flavia Vento al Gf Vip 2020 non è di certo il primo, anzi, a guardare bene gli archivi televisivi, la nota showgirl ha sempre mollato, dopo poco dall'ingresso, i reality show ai qual ...La Vento non è certo nuova agli abbandoni dei reality, anzi è una specialista del genere: la donna aveva infatti già lasciato la Fattoria e le due edizioni dell’Isola dei Famosi alle quali aveva parte ...