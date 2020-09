La diplomazia dei caccia della Francia per contrastare Erdogan (Di mercoledì 16 settembre 2020) “È giunta l’ora di rinforzare le nostre Forze armate”, ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis annunciando, domenica 12 settembre, l’acquisto di un lotto di 18 cacciabombardieri Rafale dalla Francia. Il contratto, per sei caccia nuovi fiammanti e dodici “di seconda mano”, dovrà essere finalizzato entro l’anno in corso e fa parte di un … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 16 settembre 2020) “È giunta l’ora di rinforzare le nostre Forze armate”, ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis annunciando, domenica 12 settembre, l’acquisto di un lotto di 18bombardieri Rafale dalla. Il contratto, per seinuovi fiammanti e dodici “di seconda mano”, dovrà essere finalizzato entro l’anno in corso e fa parte di un … InsideOver.

