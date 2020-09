La didattica mista e il ritorno all’università. «In realtà è ancora a distanza. Un’occasione persa per pensare agli studenti» – L’intervista (Di giovedì 17 settembre 2020) Emma Creola ha 21 anni e studia giurisprudenza alla Statale di Milano dove è anche rappresentante degli studenti. Quando le chiedo cosa pensa delle parole del ministro Manfredi, che ha dichiarato che le lezioni in presenza stanno riprendendo in tutte le università (con obbligo di mascherina) e che il ministero punta alla didattica “mista” al 50%, ride amaramente. «Ci sono stati 4 mesi per pianificare questo rientro. Non è stato fatto e si è cercato di indorare la pillola, all’opinione pubblica e gli studenti, senza dire effettivamente quali erano i problemi reali – dichiara -. Si tratta dell’ennesima occasione in cui lo studente universitario è passato in fondo alla lista dei problemi da risolvere». Come si declina nel caso della sua ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) Emma Creola ha 21 anni e studia giurisprudenza alla Statale di Milano dove è anche rappresentante degli. Quando le chiedo cosa pensa delle parole del ministro Manfredi, che ha dichiarato che le lezioni in presenza stanno riprendendo in tutte le università (con obbligo di mascherina) e che il ministero punta alla” al 50%, ride amaramente. «Ci sono stati 4 mesi per pianificare questo rientro. Non è stato fatto e si è cercato di indorare la pillola, all’opinione pubblica e gli, senza dire effettivamente quali erano i problemi reali – dichiara -. Si tratta dell’ennesima occasione in cui lo studente universitario è passato in fondo alla lista dei problemi da risolvere». Come si declina nel caso della sua ...

