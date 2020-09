La corsa di Trump al vaccino coronavirus | pronto «tra tre o quattro settimane»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La lotta tra i due candidati che ambiscono alla Casa Bianca nelle presidenziali del prossimo 3 novembre si fa sempre più serrata. Gli ultimi sondaggi non danno nessuno dei due in netto vantaggio sull’altro la partita sembrerebbe ancora tutta da giocare. Dalla sua Donaldha senza dubbio, seppur nella malagestione della pandemia e viste le rivelazioni degli ultimi giorni – dal libro agli audio -, ilUsache il paese aspettando. LEGGI ANCHE >>> La domanda dell’elettore a: «Perché ci ha traditi?»Usa: «in tre o» Prima aveva parlato del 1° novembre – a due giorni dalle elezioni e senza aver terminato la Fase 3 ...

dariodangelo91 : A #Trump quel che è di Trump. Un accordo simile, firmato da #Obama, sarebbe stato celebrato come l'intesa del secol… - gemin_steven98 : RT @ispionline: #Israele, #EAU e #Bahrain firmano a #Washington la normalizzazione delle loro relazioni. A cosa mira l’accordo? A elevare… - ispionline : #Israele, #EAU e #Bahrain firmano a #Washington la normalizzazione delle loro relazioni. A cosa mira l’accordo? A… - euronewsit : L'accordo Israele-Emirati compatta le fazioni palestinesi. La preocuppazione di Iran e Qatar. La storica intesa reg… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - L'accordo Israele-Emirati compatta le fazioni palestinesi. La preocuppazione… -

Ultime Notizie dalla rete : corsa Trump

la Repubblica

(Teleborsa) - I dazi di Donald Trump sui prodotti Made in China imposti nel 2018 sono in violazione delle regole internazionali. E’ quanto ha sentenziato oggi l’Organizzazione mondiale del commercio ( ...Edito da Mondadori, Maghi Guerrieri e Guaritori – Gli archetipi della politica italiana è il libro di Fabrizio Luisi che prova a interpretare la politica come una grande narrazione. Sempre più spesso, ...Gli Accordi di Abramo sono stati firmati oggi alla Casa Bianca da Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti padrone di casa e mediatore, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, i ministri degli ...