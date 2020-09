giusmo1 : Assolto il vaccino. E la corsa riparte dopo tre giorni di stop | Rep - Today_it : La corsa al vaccino: in Italia (forse) a novembre, negli Usa già entro settembre - AlessandroFois9 : @mirellaluce @IzzoEdo @riktroiani Vorrei tanto che avessi ragione ma purtroppo si parla pochissimo di cure e tratta… - mamabuange : Insomma, rincasata di corsa, preso in prestito trasportino, portato micetti a controllo e vaccino, riportati a casa… - Rog_2 : RT @RadioRadicale: Il punto sulla corsa al #vaccino anti-#covid19, e quanti si farebbero vaccinare. La Rassegna di Geopolitica di oggi htt… -

Donald Trump si gioca la carta di un vaccino prima delle elezioni: l'arma finale contro il coronavirus potrebbe essere pronto "potenzialmente per la fine di settembre" secondo quanto riferito dal capo ...Mostra ottimismo il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, parlando dell'emergenza Covid ancora in corso: «Sono convinto che a partire dall'anno prossimo, forse già in primavera come ...Il piano va avanti. E se non ci saranno stop, entro novembre «arriveranno le prime dosi del vaccino anti-Covid in Italia». Ad annunciarlo è il presidente della Irbm, l’azienda di Pomezia che lavora al ...