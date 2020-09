La conferenza stampa online per commentare il discorso sullo stato dell’Unione di von der Leyen

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Ufficio in Italia del Parlamento europeo organizza unaper raccogliere le reazioni della delegazione italiana al Parlamento europeo dopo ildell’Unione della presidente della Commissione Ursula von der. Quando: mercoledì 16 settembre 13.30-14.14 Programma Saluti iniziali: Carlo Corazza, capo Ufficio Parlamento europeo in Italia. Modera: Maurizio Molinari, responsabile media Parlamento europeo in Italia. Intervengono (3 minuti a testa): – Massimiliano Salini (Forza Italia/PPE); – Brando Benifei (Partito Democratico/S&D); – Raffaele Stancanelli (Fratelli d’Italia/ECR); – Antonio Maria Rinaldi (Lega/ID); – Laura Ferrara (Movimento Cinque Stelle/Non ...