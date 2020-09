La cattura di Johnny lo zingaro: ecco come lo hanno scovato nelle campagne di Sassari – Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) La fuga di Giuseppe Mastini, meglio noto come Johnny lo zingaro, è finita con una spettacolare operazione messa a segno in Sardegna dalla polizia di Stato in collaborazione con la polizia penitenziaria. Le forze dell’ordine hanno rintracciato il criminale, evaso il 6 settembre dal carcere di Sassari, in un casolare a Taniga, frazione rurale della città sarda. «Sono fuggito per amore, si fugge sempre per amore», avrebbe detto Johnny agli agenti che lo hanno bloccato dopo dieci giorni. Aveva infatti approfittato di un permesso premio per stare con la compagna, anche lei in stato di fermo. Al momento dell’arresto era disarmato e non ha opposto resistenza. In manette è finito anche Lorenzo Panei, classe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) La fuga di Giuseppe Mastini, meglio notolo, è finita con una spettacolare operazione messa a segno in Sardegna dalla polizia di Stato in collaborazione con la polizia penitenziaria. Le forze dell’ordinerintracciato il criminale, evaso il 6 settembre dal carcere di, in un casolare a Taniga, frazione rurale della città sarda. «Sono fuggito per amore, si fugge sempre per amore», avrebbe dettoagli agenti che lobloccato dopo dieci giorni. Aveva infatti approfittato di un permesso premio per stare con la compagna, anche lei in stato di fermo. Al momento dell’arresto era disarmato e non ha opposto resistenza. In manette è finito anche Lorenzo Panei, classe ...

Il latitante, resosi irreperibile lo scorso 6 settembre, stava scontando l'ergastolo al carcere sassarese di Bancali ma, al termine di un permesso premio, non aveva fatto rientro nella struttura. Le r ...

La compagna di Johnny lo Zingaro: "Non è più spietato come un tempo. Gli manca la natura, ma non sapevo dell'evasione"

Al Corriere della Sera parla Giovanna Truzzi: 61 anni, italiana di origini sinti, la donna che ha fatto perdere la testa a Giuseppe Mastini detto Johnny lo zingaro, l’uomo che una decina di giorni fa ...

Il giornale in edicola: braccio di ferro Governo-Regione e la cattura di Johnny

In primo piano anche l'inserto lavoro e la sfida di fine settimana per la Supercoppa fra Virtus Bologna-Dinamo SASSARI. Sul giornale in edicola domani 16 settembre i lettori troveranno anzitutto i par ...

