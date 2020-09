Kumbulla Roma | visite mediche nella Capitale Gli aggiornamenti

DiMarzio : #Kumbulla alla @OfficialASRoma: accordo appena raggiunto anche con il giocatore che domani partirà per #Roma ? #calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #ASRoma vicina a Kumbulla: i dettagli - GiacomoFlorio3 : Izzo può andare alla Roma nonostante l’arrivo di Kumbulla ? #SkyCampoAperto - CorSport : #Roma, #Kumbulla a Villa Stuart: visite mediche e selfie con i tifosi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Kumbulla Roma

Il giornalista Alessandro Vocalelli è intervenuto a Radio Radio. Le sue parole: “La Roma ci perde con lo scambio Dzeko-Milik, nel tridente insieme a Napoli e Juventus. La Roma aveva Szczesny e Alisson ...Calciomercato Roma, fatta per Kumbulla, quasi per De Sciglio: le cifre delle operazioni. Calciomercato Roma, giallorossi scatenati: fatta per Kumbulla, quasi per De Sciglio. Intanto il difensore cent ...Dopo un mercato cominciato all’insegna delle cessioni, la Roma incomincia a fare sul serio anche dal punto di vista degli acquisti. In porta Pau Lopez rimarrà a difesa dei pali ma Mirante sembra non v ...