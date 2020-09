Kumbulla alla Roma, le cifre dell’affare: 25 milioni totali più Cetin al Verona (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marash Kumbulla si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma: nell’affare rientra anche Cetin. I dettagli Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport entra nel dettaglio delle cifre dell’affare che porterà Marash Kumbulla alla Roma. Al Verona andranno 25 milioni totali, divisi tra 3 per il prestito e 22 per l’obbligo di riscatto. I gialloblu acquisteranno Mert Cetin poi per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marashsi appresta a diventare un nuovo giocatore della: nell’affare rientra anche. I dettagli Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport entra nel dettaglio delledell’affare che porterà Marash. Alandranno 25, divisi tra 3 per il prestito e 22 per l’obbligo di riscatto. I gialloblu acquisteranno Mertpoi per una cifra vicina agli 8di euro. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Kumbulla alla @OfficialASRoma: accordo appena raggiunto anche con il giocatore che domani partirà per #Roma ? #calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - LaRomanBomber : RT @AliprandiJacopo: #Kumbulla è appena arrivato a @VillaStuart: via alla visita medica di idoneità sportiva. #ASRoma - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: ?? 'La verità è che la Lazio non ha avuto la voglia e la forza di arrivare a certe cifre. Lotito ha tirato sempre su il… - mnemocs : RT @Davide_m9: Kumbulla avrà un ingaggio di 1,5 milioni alla Roma, noi meno di 2,5 non glieli avremmo mai offerti perché siamo sempre gener… -