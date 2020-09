Koulibaly in uscita, parla l’avvocato: “Non ha chiesto la cessione” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFulvio Marrucco, agente e avvocato di calciatori tra cui Kalidou Koulibaly, ha parlato della situazione in uscita del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “La valutazione di Koulibaly probabilmente oscilla tra certi numeri, ma serve un accordo tra tre parti. Sto dicendo cose scontate, per dire che proprio il mercato di quest’anno è meno scontato che mai, è un mercato che si animerà proprio nell’ultima settimana. Tutti i giocatori del Napoli che io conosco stanno bene ed amano la città. Avendo avuto tanti giocatori fin dai tempi di Maradona, c’è una mia verifica sul rapporto con l’ambiente e la città, io trovo solo gente entusiasta, Allan magari può essere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFulvio Marrucco, agente e avvocato di calciatori tra cui Kalidou, hato della situazione indel suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “La valutazione diprobabilmente oscilla tra certi numeri, ma serve un accordo tra tre parti. Sto dicendo cose scontate, per dire che proprio il mercato di quest’anno è meno scontato che mai, è un mercato che si animerà proprio nell’ultima settimana. Tutti i giocatori del Napoli che io conosco stanno bene ed amano la città. Avendo avuto tanti giocatori fin dai tempi di Maradona, c’è una mia verifica sul rapporto con l’ambiente e la città, io trovo solo gente entusiasta, Allan magari può essere ...

