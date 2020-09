Khedira Juventus, rescissione e nuova avventura: club inglese sull’ex Real (Di mercoledì 16 settembre 2020) Khedira Juventus – C’è assolutamente bisogno di continuare a sfoltire l’organico prima di poter accogliere dei volti nuovi. Già partiti Matuidi e Higuain, mentre De Sciglio pare essere vicino all’accordo con la Roma. C’è anche un’altra situazione da sistemare, quella legata al centrocampista Sami Khedira. Che non rientra più nei piani di Pirlo e che dunque è atteso da una nuova esperienza. Prima però dovrà risolvere il suo contratto con i bianconeri. Khedira Juventus, lo United sulle sue tracce Come riporta Sportmediaset potrebbe arrivare per lui una buonuscita di 3 milioni di euro, metà dell’ingaggio dell’ultimo anno di contratto con la Juve. L’ex stella del ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 settembre 2020)– C’è assolutamente bisogno di continuare a sfoltire l’organico prima di poter accogliere dei volti nuovi. Già partiti Matuidi e Higuain, mentre De Sciglio pare essere vicino all’accordo con la Roma. C’è anche un’altra situazione da sistemare, quella legata al centrocampista Sami. Che non rientra più nei piani di Pirlo e che dunque è atteso da unaesperienza. Prima però dovrà risolvere il suo contratto con i bianconeri., lo United sulle sue tracce Come riporta Sportmediaset potrebbe arrivare per lui una buonuscita di 3 milioni di euro, metà dell’ingaggio dell’ultimo anno di contratto con la Juve. L’ex stella del ...

romeoagresti : La #Juve in queste ore formulerà a #Khedira una nuova offerta per risolvere il contratto // Juventus plan to make K… - Sport_Mediaset : La #Juve si 'alleggerisce': #DeSciglio verso la #Roma, #Khedira risolve. #SportMediaset - tuttosport : #Juve, la scelta mercenaria di #Khedira - Ricky38281068 : RT @enzomarangio: #Matuidi out ? #McKennie in ? #Pjanic out ? #Arthur in ? #Higuain out ? #Kulusevski in? #Romero out ? #Khe… - TifosiBN : ???? Riecco #Khedira: rivede la #Juve ma il #futuro è lontano ?? -