Katy Perry perseguitata da uno stalker, Orlando Bloom minacciato di morte: “Ho paura per la mia bambina” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Kary Perry neomamma perseguitata da uno stalker: “Ho paura per la mia bambina” Katy Perry è da pochissimo diventata mamma e non vuole correre nessun pericolo, tenendo al sicuro la sua piccola Daisy Dove Bloom. Da tempo, ormai, la cantante pop è perseguitata da uno stalker che l’ha inondata di messaggi e minacce allarmanti. La donna, messa alle strette, ha chiesto aiuto alla polizia e finalmente ha ottenuto protezione legale. Come spiegano i tabloid americani, lo stalker in questione è un uomo di 38 anni (William Terry), il quale per mesi avrebbe commentato ossessivamente tutti i post di Kary Perry sui social e inoltre avrebbe minacciato anche il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Karyneomammada uno: “Hoper la mia bambina”è da pochissimo diventata mamma e non vuole correre nessun pericolo, tenendo al sicuro la sua piccola Daisy Dove. Da tempo, ormai, la cantante pop èda unoche l’ha inondata di messaggi e minacce allarmanti. La donna, messa alle strette, ha chiesto aiuto alla polizia e finalmente ha ottenuto protezione legale. Come spiegano i tabloid americani, loin questione è un uomo di 38 anni (William Terry), il quale per mesi avrebbe commentato ossessivamente tutti i post di Karysui social e inoltre avrebbeanche il ...

surrevnder : Katy Perry non può usare la scusa della qualità del materiale dato che... Slime non ne ha - delicatestef : RT @Tecnaam: Ma possiamo fare una petizione per far cantare tutti insieme Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Mali… - surrevnder : katy perry alla seconda settimana nella billboard 200 - KasuwanMalinee : RT @_blackpinkita: [VIDEO] Katy Perry ha menzionato le BLACKPINK durante la sua intervista con THE STANDARD “Quindi le BLACKPINK hanno co… - jenlisaKM1627 : RT @_blackpinkita: [VIDEO] Katy Perry ha menzionato le BLACKPINK durante la sua intervista con THE STANDARD “Quindi le BLACKPINK hanno co… -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry La neomamma Katy Perry ottiene la protezione della polizia dopo le minacce di uno stalker Il Mattino Da Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio, le star unite per la protesta social #StopHateForProfit

Star del cinema, della musica o della moda, tutte molto attive sui social, fanno fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di ...

Sciopero social: le celebrità spariscono da Instagram per 24 ore

Odio, razzismo e disinformazione dilagano su Facebook e Instagram e le celebrità lanciano lo sciopero social di Stop the Hate for Profit: 24 ore senza post Le celebrità di Hollywood oggi, 16 settembre ...

Jennifer Lawrence e altre star boicottano Facebook e Instagram

Roma, 16 settembre 2020 - Possono appartenere al mondo del cinema, della musica o della moda, ma le star di oggi hanno tutte una cosa in comune: sono molto attive sui social network. Per questa ragion ...

Star del cinema, della musica o della moda, tutte molto attive sui social, fanno fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di ...Odio, razzismo e disinformazione dilagano su Facebook e Instagram e le celebrità lanciano lo sciopero social di Stop the Hate for Profit: 24 ore senza post Le celebrità di Hollywood oggi, 16 settembre ...Roma, 16 settembre 2020 - Possono appartenere al mondo del cinema, della musica o della moda, ma le star di oggi hanno tutte una cosa in comune: sono molto attive sui social network. Per questa ragion ...