Karina Cascella “ingrassatissima”? L’effetto dell’abito è frastornante | «Io vedo solo due pianeti»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tornata più agguerrita che mai nei programmi della D’Urso,non manca di condividere le sue partecipazioni televisive a mezzo Instagram: outfit, preparativi, impressioni. L’opinionista di Canale 5 è come sempre un vulcano e le sue risposte agli haters non sono da meno. Offesa sotto l’ultimo post social pubblicato,non le manda certo a dire. L’occasione è la ‘foto di rito’ prima di Pomeriggio 5: “Ci vediamo tra poco”, scrive lamostrandosi in un abito blu notte disseminato di stelle. Leggi anche >> Klaudia Poznanska Instagram, la foto a Ischia è notevole: «Ce fai uscì pazzi»Instagram: stellare nell’outfit ...

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi martedì 15 settembre 2020, su Canale 5 è stata ricca di sorprese. Protagonista indiscussa dell'appuntamento Gemma Galgani che è uscita in estern ...Come di consueto, è difficile stare tranquilli a Uomini e Donne. Dopo ave detto la sua in qualità di opinionista in studio per anni, Karina Cascella non ha perso l’abitudine di esprimersi sui partecip ...Momento “choc”, durante la puntata di Pomeriggio cinque che oggi nello spazio "spettacoli" ha parlato di Grande Fratello e nello specifico proprio della contessa Patrizia De Blanck che dalla sua entra ...