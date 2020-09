Juventus Women, parla Girelli: “La Champions League è un obiettivo” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo un inizio di campionato ottimo ha parlato il numero 10 della Juventus Women, Cristiana Girelli. L’attaccante classe 1990 è una delle stella della squadra e, numeri alla mano, principale finalizzatrice. Intervistata da Tuttosport ha voluto commentare l’avvio di stagione positivo, senza tralasciare le difficoltà che si pongono alla Juve anche quest’anno. La serie A femminile ha alzato il livello, e lo sa bene Girelli: “Quest’anno il livello del campionato si è alzato ancora di più, la Serie A è diventata più competitiva a conferma del buon lavoro svolto dai club. Dunque segnare è diventato e diventerà sempre più difficile ma pure ancor più bello ed emozionante. Sarà un campionato più ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo un inizio di campionato ottimo hato il numero 10 della, Cristiana. L’attaccante classe 1990 è una delle stella della squadra e, numeri alla mano, principale finalizzatrice. Intervistata da Tuttosport ha voluto commentare l’avvio di stagione positivo, senza tralasciare le difficoltà che si pongono alla Juve anche quest’anno. La serie A femminile ha alzato il livello, e lo sa bene: “Quest’anno il livello del campionato si è alzato ancora di più, la Serie A è diventata più competitiva a conferma del buon lavoro svolto dai club. Dunque segnare è diventato e diventerà sempre più difficile ma pure ancor più bello ed emozionante. Sarà un campionato più ...

Delpinsky : Visto che Suarez non arriverà... possiamo far giocare Kristin Carrer titolare insieme a Ronaldo e Dybala! ?? 18 anni… - Fannysrh_ : RT @amicus_arcane: Il Milan affronterà la Juventus alla Scala del Calcio. Che sogno. Official: The AC Milan Women will play Juventus at th… - theMiniNino : RT @amicus_arcane: Il Milan affronterà la Juventus alla Scala del Calcio. Che sogno. Official: The AC Milan Women will play Juventus at th… - rdrmoraes : RT @amicus_arcane: Il Milan affronterà la Juventus alla Scala del Calcio. Che sogno. Official: The AC Milan Women will play Juventus at th… - amicus_arcane : Il Milan affronterà la Juventus alla Scala del Calcio. Che sogno. Official: The AC Milan Women will play Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women Juventus Women, Girelli: "Champions obiettivo dichiarato, acquisti fatti in quest'ottica" TUTTO mercato WEB Milan-Juve femminile a San Siro il 5 ottobre: posticipo serale in diretta tv

Non potrà essere come Juventus-Fiorentina del 24 marzo 2019, perché quel pienone (40mila persone) dello “Stadium” di Torino non potrà essere ripetuto, di questi tempi. Ma la serata di lunedì 5 ottobre ...

Streaming Juventus-Novara Sporting-Napoli Tottenham-Everton, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 13 settembre 2020, dove spiccano le due amichevoli Juventus-Novara e Sporting-Napoli. 10:30 Diretta ...

UFFICIALE | Serie A Femminile: Milan-Juventus si giocherà a San Siro

Che il calcio femminile fosse in rapida ascesa in Italia e nel mondo era risaputo, ma adesso per il movimento è arrivata una notizia che farà felici molte giocatrici. Soprattutto quelle di Milan e Juv ...

Non potrà essere come Juventus-Fiorentina del 24 marzo 2019, perché quel pienone (40mila persone) dello “Stadium” di Torino non potrà essere ripetuto, di questi tempi. Ma la serata di lunedì 5 ottobre ...Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 13 settembre 2020, dove spiccano le due amichevoli Juventus-Novara e Sporting-Napoli. 10:30 Diretta ...Che il calcio femminile fosse in rapida ascesa in Italia e nel mondo era risaputo, ma adesso per il movimento è arrivata una notizia che farà felici molte giocatrici. Soprattutto quelle di Milan e Juv ...