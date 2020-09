Juventus Women, la sfida con il Milan si gioca a San Siro (Di mercoledì 16 settembre 2020) È già nuovamente tempo di sfida per la Juventus Women. La squadra campione d’Italia, allenata da Rita Guarino, sono prime in classifica, a pari merito con Fiorentina e Milan. Lo stesso Milan che incontrerà nella prossima partita di campionato in programma il 5 ottobre. Sarà una sfida speciale, perché a fare da cornice un match storico sia per le donne che per gli uomini sarà niente di meno che lo stadio San Siro. Già un anno fa la possibilità di giocare il derby femminile tra Inter e Milan proprio allo stadio Meazza, poi sfumata a causa di rifacimenti del terreno di gioco. Stavolta niente scuse: lo stadio Milanese apre per la prima le sue porte a due squadre ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) È già nuovamente tempo diper la. La squadra campione d’Italia, allenata da Rita Guarino, sono prime in classifica, a pari merito con Fiorentina e. Lo stessoche incontrerà nella prossima partita di campionato in programma il 5 ottobre. Sarà unaspeciale, perché a fare da cornice un match storico sia per le donne che per gli uomini sarà niente di meno che lo stadio San. Già un anno fa la possibilità dire il derby femminile tra Inter eproprio allo stadio Meazza, poi sfumata a causa di rifacimenti del terreno di gioco. Stavolta niente scuse: lo stadioese apre per la prima le sue porte a due squadre ...

Non potrà essere come Juventus-Fiorentina del 24 marzo 2019, perché quel pienone (40mila persone) dello “Stadium” di Torino non potrà essere ripetuto, di questi tempi. Ma la serata di lunedì 5 ottobre ...

UFFICIALE | Serie A Femminile: Milan-Juventus si giocherà a San Siro

Che il calcio femminile fosse in rapida ascesa in Italia e nel mondo era risaputo, ma adesso per il movimento è arrivata una notizia che farà felici molte giocatrici. Soprattutto quelle di Milan e Juv ...

