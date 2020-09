(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il settore tecnico della Figc ha diramato l’elenco dei nuovi allenatori abilitatiPro che hanno appenal’esame finale del corso e dunque potranno sedere in panchina anche in club della massima serie. La qualificaPro è infatti la massima abilitazione riconosciuta a livello europeo per un tecnico e consente di poter guidare … L'articolol’esame per ilPro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

tuttosport : #Juventus: #Pirlo e #Montero all'esame di #Coverciano. Promossi ?? - Sport_Mediaset : #Juventus, rebus punta: risale #Dzeko, #Giroud l'alternativa. #Suarez sempre più lontano, #Pirlo vorrebbe il bosnia… - tuttosport : #Juventus, #Pirlo è diventato allenatore di #SerieA - enzomarangio : @FBlanconegro #Suarez si era liberato dopo che la #Juventus aveva scelto #mckennie e dopo che #Pirlo aveva scelto… - sportli26181512 : #Notizie #AndreaPIrlo Juventus, Pirlo allenatore abilitato: superato l’esame per il patentino Uefa Pro: Il settore… -

La Juventus continua a cercare il suo attaccante. Dzeko aspetta Milik per liberarsi dalla Roma, mentre Giroud attende come jolly. Il preferito dalla Juventus per il suo attacco, e questo non è certo u ...Va molto di moda, da un decennio a questa parte, sminuire la nostra Serie A. “Campionato scadente”, “Non ci sono più campioni”, “Una volta sì che eravamo forti” e via discorrendo con frasi più o meno ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cesare Prandelli ha parlato della scelta della Juventus di affidare la panchina a Pirlo: "Ho sempre detto che la Juventus non può impazzire in 24 ore, se gli han ...