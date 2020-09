Juventus, l’agente di McKennie: “La Juve è tra i primi 5 club al mondo” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tra i nuovi volti in casa Juventus, quello che potrebbe sorprendere più di tutti è Weston McKennie. Il giovane centrocampista è poco conosciuto in Italia, e avrà sicuramente una lente d’ingrandimento speciale puntata addosso. Nonostante ciò è bastato poco tempo ai tifosi bianconeri per iniziare a conoscerlo, apprezzando i suoi sforzi nell’amichevole col Novara. Dell’accoglienza ha voluto parlare David Müller, procuratore del ragazzo americano, che si è concesso ai taccuini di tuttoJuve.com. L’agente sa quanto è importante un approdo alla Juventus: “Per lui è un sogno che si avvera. È sempre stato un giocatore a cui piacciono la competizione e le sfide, siamo sicuri che ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tra i nuovi volti in casa, quello che potrebbe sorprendere più di tutti è Weston. Il giovane centrocampista è poco conosciuto in Italia, e avrà sicuramente una lente d’ingrandimento speciale puntata addosso. Nonostante ciò è bastato poco tempo ai tifosi bianconeri per iniziare a conoscerlo, apprezzando i suoi sforzi nell’amichevole col Novara. Dell’accoglienza ha voluto parlare David Müller, procuratore del ragazzo americano, che si è concesso ai taccuini di tutto.com. L’agente sa quanto è importante un approdo alla: “Per lui è un sogno che si avvera. È sempre stato un giocatore a cui piacciono la competizione e le sfide, siamo sicuri che ...

