Juventus, "la difesa che vorrei": parla Pirlo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si è da poco concluso il percorso di Andrea Pirlo presso il corso per allenatori professionisti tenuto dalla Uefa. A Coverciano, inoltre, il neo allenatore della Juventus avrebbe esposto la sua tesi. Particolare attenzione, all'interno di quest'importante sunto delle idee tattiche del Maestro, sarebbe stata dato agli aspetti difensivi. Durante le ultime uscite stagionali infatti, appare sempre più chiara la volontà del bianconero di rivoluzionare il posizionamento della sua linea arretrata. Su un modello già sperimentato da Allegri, l'ex Milan avrebbe spiegato come il ruolo del difensore si sia ormai totalmente trasformato. Da puro marcatore, il centrale avrebbe conquistato l'abilità di leggere spazi e situazioni. Un'unione di questi due talenti poterebbe ad un connubio perfetto.

