Juventus, il ds del Parma Carli: “Esonero Sarri? Più facile rispetto a cambiare 4-5 giocatori…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, è stato intervistato da TMW su diversi temi. Tra gli argomenti affrontati spicca quello legato a Maurizio Sarri, che Carli ha avuto come allenatore ai tempi dell’Empoli. Il ds degli emiliani prova a spezzare una lancia a favore del tecnico esonerato dalla Juventus: “La sua non mi è sembrata una squadra di pellegrini, definire un fallimento la stagione è molto opinabile – spiega Carli – Ha vinto un campionato in piena pandemia e in Champions è uscito a causa della gara di andata, che effettivamente è stata sbagliata.” “Non sono d’accordo sul fatto che il suo lavoro non fosse buono, è stato esonerato perchè per la Juventus era ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marcello, direttore sportivo del, è stato intervistato da TMW su diversi temi. Tra gli argomenti affrontati spicca quello legato a Maurizio, cheha avuto come allenatore ai tempi dell’Empoli. Il ds degli emiliani prova a spezzare una lancia a favore del tecnico esonerato dalla: “La sua non mi è sembrata una squadra di pellegrini, definire un fallimento la stagione è molto opinabile – spiega– Ha vinto un campionato in piena pandemia e in Champions è uscito a causa della gara di andata, che effettivamente è stata sbagliata.” “Non sono d’accordo sul fatto che il suo lavoro non fosse buono, è stato esonerato perchè per laera ...

