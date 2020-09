Juventus | Dybala posa con Khedira | i social insorgono FOTO

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Paulosu Instagram insieme a Samie il popolo dellanon ci sta. È bastata unapostata sul celebre, più precisamente all’interno delle storie dell’account della Joya, per scatenare l’ira dei tifosi bianconeri nei confronti dello scatto. Numerosi sostenitori dei campioni d’Italia, infatti, stanchi della querelle per la risoluzione del contratto del tedesco vorrebbero veder partire il centrocampista ex Real Madrid al più presto. Il classe ’87 non sembra più far parte del progetto tecnico della Vecchia Signora e dalle parti della Continassa starebbero lavorando senza sosta per raggiungere una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...