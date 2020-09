Juventus | Danilo esalta Pirlo | “Incredibile per gioco e tattica | ecco cosa mi ha sorpreso Ronaldo? Durante il Coronavirus…”

(Di mercoledì 16 settembre 2020)scalda i motori in vista della prossima stagione.Approdato in bianconero nel 2019 dopo le importanti esperienze al Real Madrid, prima, e al Manchester City, dopo,, è ormai pronto a tracciare un bilancio della sua prima stagione alla. Raccontatosi ai microfoni della "Fifa", il terzino brasiliano, si è soffermato a parlare di presente ma soprattutto di futuro."Il primo anno in Italia? Lo considero buono, è stata una stagione di adattamento. Ho lasciato la Premier League, che è completamente diversa dal campionato italiano da un punto di vista tattico e fisico. Ho provato ad adattarmi il più velocemente possibile. Ho giocato tante partite, siamo riusciti a vincere lo scudetto, ma è evidente che l'obiettivo della Juve sia la Champions. Spero che il mio secondo anno ...

"L'idea fondante del mio calcio è basata sulla volontà di un calcio propositivo, di possesso e di attacco. Vorrei giocare un calcio totale e collettivo, con 11 giocatori attivi in fase offensiva e dif ..."Il primo anno in Italia? Lo considero buono, è stata una stagione di adattamento”. Danilo è pronto a iniziare la sua seconda stagione in bianconero. Il terzino brasiliano, arrivato nell’estate del 20 ...Intervistato dal sito ufficiale della Fifa, Danilo ha analizzato la sua prima stagione alla Juve. Le parole del terzino brasiliano. VITTORIE – «Sono molto felice di aver vinto i campionati in Inghilte ...