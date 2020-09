Juventus, Andrea Pirlo chiude corso da allenatore con 107/110. Thiago Motta il migliore, c’è anche Toni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato le votazioni con cui gli allenatori hanno conseguito l’abilitazione UEFA Pro. Spicca il nome di Andrea Pirlo, che come tutti ha tenuto la prova finale tra lunedì e martedì al Museo del Calcio di Coverciano. Il nuovo tecnico della Juventus ha conseguito la votazione di 107/110, “battuto” solo da Thiago Motta che è risultato il migliore con 107/110. Pirlo non è tra l’altro l’unico allenatore di Serie A presente, dal momento che anche il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano rientra tra i neo-abilitati. Molti ex giocatori del nostro campionato rientrano nella lista, da Luca Toni a Cristian Chivu, Paolo Montero e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato le votazioni con cui gli allenatori hanno conseguito l’abilitazione UEFA Pro. Spicca il nome di, che come tutti ha tenuto la prova finale tra lunedì e martedì al Museo del Calcio di Coverciano. Il nuovo tecnico dellaha conseguito la votazione di 107/110, “battuto” solo dache è risultato ilcon 107/110.non è tra l’altro l’unicodi Serie A presente, dal momento cheil tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano rientra tra i neo-abilitati. Molti ex giocatori del nostro campionato rientrano nella lista, da Lucaa Cristian Chivu, Paolo Montero e ...

