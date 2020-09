Jude Law: è nato il sesto figlio dell’attore di “Closer” (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’attore Jude Law è padre per la sesta volta: si tratta del primo figlio avuto dalla psicologa trentatreenne Philippa Coan; l’annuncio Jude Law ha annunciato in diretta televisiva, nel corso di un’intervista rilasciata a Jimmy Fallon per la trasmissione The Tonight Show, di essere diventato padre per la sesta volta. Durante il lockdown, che l’attore ha definito “un periodo insolito, una specie di amore imposto”, è infatti venuto alla luce il primo figlio avuto dalla psicologa trentatreenne Philippa Coan che il giovane Papa di Sorrentino ha sposato lo scorso anno in gran segreto. Law ha già cinque figli: Rafferty, Iris e Rudy sono nati dalla sua relazione con Sadie Frost, mentre Sophia e Ada sono frutto dell’amore che lo ha legato a ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’attoreLaw è padre per la sesta volta: si tratta del primoavuto dalla psicologa trentatreenne Philippa Coan; l’annuncioLaw ha annunciato in diretta televisiva, nel corso di un’intervista rilasciata a Jimmy Fallon per la trasmissione The Tonight Show, di essere diventato padre per la sesta volta. Durante il lockdown, che l’attore ha definito “un periodo insolito, una specie di amore imposto”, è infatti venuto alla luce il primoavuto dalla psicologa trentatreenne Philippa Coan che il giovane Papa di Sorrentino ha sposato lo scorso anno in gran segreto. Law ha già cinque figli: Rafferty, Iris e Rudy sono nati dalla sua relazione con Sadie Frost, mentre Sophia e Ada sono frutto dell’amore che lo ha legato a ...

