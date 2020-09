Jude Law è diventato papà (per la sesta volta) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Jude Law è diventato di nuovo papà. Per la sesta volta. A dare la notizia è stato lo stesso attore 47enne, nel corso di un’intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Il bimbo, di cui non si conoscono ancora né sesso né nome, è il primo figlio di Law e della moglie Philippa Coan, psicologa 33enne che l’attore ha sposato nel 2019, con un cerimonia top secret. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Jude Law è diventato di nuovo papà. Per la sesta volta. A dare la notizia è stato lo stesso attore 47enne, nel corso di un’intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Il bimbo, di cui non si conoscono ancora né sesso né nome, è il primo figlio di Law e della moglie Philippa Coan, psicologa 33enne che l’attore ha sposato nel 2019, con un cerimonia top secret.

