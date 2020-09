Jude Law è diventato papà per la sesta volta | l’annuncio

(Di mercoledì 16 settembre 2020)Law èpapà per la. La moglie Philippa Coan ha dato alla luce il primo figlio della coppia, come ha svelato lo stesso attore britannico ospite della trasmissione The Tonight Show condotta da Jimmy Fallon. Nel corso della puntata,ha risposto alla domanda del presentatore che gli ha chiesto come ha passato la sua quarantena. Law ha spiegato di essersi dedicato al giardinaggio e con ironia ha aggiunto: “Oh! E per di più ho avuto un bambino. Quindi ecco quello che ho fatto!”. La gravidanza di Philippa era stata svelata solo lo scorso maggio quando i tabloid inglesi avevano pubblicato alcune foto in cui appariva con il pancione. 32 anni e una carriera da psicologa, la Coan è riuscita a rubare il cuore di uno degli attori più ...

