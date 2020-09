Jude Law è diventato papà per la sesta volta durante il lockdown (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono arrivati a quota sei gli eredi di Jude Law . L'attore, ospite del late show di Jimmy Fallon, ha infatti annunciato a sorpresa la nascita del bebé, il primo avuto con la moglie Philippa Coen,. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono arrivati a quota sei gli eredi diLaw . L'attore, ospite del late show di Jimmy Fallon, ha infatti annunciato a sorpresa la nascita del bebé, il primo avuto con la moglie Philippa Coen,. ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Da sexy Papa a sexy papà è un attimo per Jude Law #JudeLaw - VivInterNews : RT @ParamountItalia: Da sexy Papa a sexy papà è un attimo per Jude Law #JudeLaw - ParamountItalia : Da sexy Papa a sexy papà è un attimo per Jude Law #JudeLaw - ErmannoCastaldo : RT @drypetis: riflettendo sul fatto che nel 2014 il mio nickname su ogni social era i’m mentally married to jude law - drypetis : riflettendo sul fatto che nel 2014 il mio nickname su ogni social era i’m mentally married to jude law -