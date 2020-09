Jude Law è diventato papà, per la sesta volta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Come ha trascorso il lockdown Jude Law? Diventando padre, per la sesta volta. A dare la notizia è stato lo stesso attore nel corso di un’intervista al Tonight Show di Jimmy Fallon, che gli chiedeva come avesse ingannato in tempo durante la clausura casalinga. “Mi sono dedicato al giardinaggio, è diventata la mia ossessione”, ha risposto Law, che poi ha aggiunto: “Oh, e poi ho avuto un bambino quindi non mi sono annoiato!”.Per l’attore si tratta del primo figlio con la moglie Philippa Coan, psicologa 33enne con la quale si è unito in matrimonio nel 2019, con una cerimona top secret. E al momento resta segreto anche il sesso e il nome del bambino.Jude Law ama le famiglie numerose e aveva rivelato in una passata intervista di desiderare un sesto figlio. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Come ha trascorso il lockdownLaw? Diventando padre, per la. A dare la notizia è stato lo stesso attore nel corso di un’intervista al Tonight Show di Jimmy Fallon, che gli chiedeva come avesse ingannato in tempo durante la clausura casalinga. “Mi sono dedicato al giardinaggio, è diventata la mia ossessione”, ha risposto Law, che poi ha aggiunto: “Oh, e poi ho avuto un bambino quindi non mi sono annoiato!”.Per l’attore si tratta del primo figlio con la moglie Philippa Coan, psicologa 33enne con la quale si è unito in matrimonio nel 2019, con una cerimona top secret. E al momento resta segreto anche il sesso e il nome del bambino.Law ama le famiglie numerose e aveva rivelato in una passata intervista di desiderare un sesto figlio. ...

adammecner : RT @HuffPostItalia: Jude Law è diventato papà, per la sesta volta - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Jude Law è diventato papà, per la sesta volta - HuffPostItalia : Jude Law è diventato papà, per la sesta volta - xdiordepp : Jude Law e figli... Perdonami padre perché ho peccato. Pensieri impuri sono stati pensati - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Da sexy Papa a sexy papà è un attimo per Jude Law #JudeLaw -