Jennifer Aniston e Brad Pitt di nuovo insieme (Di mercoledì 16 settembre 2020) . Purtroppo però per i fan della coppia non si tratta di un ritorno di fiamma, bensì di un’iniziativa benefica. I due ex compagni hanno infatti dato appuntamento a tutti i fan sui loro profili Facebook e TikTok per vederli recitare insieme in un table read e raccogliere fondi da destinare all’associazione Core, in sostegno alla lotta al coronavirus. L’evento – previsto inizialmente per il 20 agosto – è stato spostato a giovedì 17 settembre e coinvolgerà anche molti altri attori noti, tra cui anche Shia LaBeouf, Matthew McConaughey e Julia Roberts. Ai partecipanti toccherà interpretare il copione di “Fuori di testa”, celebre film del 1992. Con loro anche Sean Penn, presente nella pellicola originale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) . Purtroppo però per i fan della coppia non si tratta di un ritorno di fiamma, bensì di un’iniziativa benefica. I due ex compagni hanno infatti dato appuntamento a tutti i fan sui loro profili Facebook e TikTok per vederli recitarein un table read e raccogliere fondi da destinare all’associazione Core, in sostegno alla lotta al coronavirus. L’evento – previsto inizialmente per il 20 agosto – è stato spostato a giovedì 17 settembre e coinvolgerà anche molti altri attori noti, tra cui anche Shia LaBeouf, Matthew McConaughey e Julia Roberts. Ai partecipanti toccherà interpretare il copione di “Fuori di testa”, celebre film del 1992. Con loro anche Sean Penn, presente nella pellicola originale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

