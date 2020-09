Italia, Mancini sul rientro di Zaniolo: “Dobbiamo partire sempre per vincere. Nicolò? Può recuperare, per gli Europei…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sull'infortunio di Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana.La notizia dell'ennesima rottura del legamento crociato per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo non ha fatto piacere ai tantissimi appassionati di calcio e non necessariamente sostenitori del calciatore o dei giallorossi. La delusione del classe 1999 per l'infortunio lo avrebbe portato anche a pensare di dire addio al calcio giocato nonostante la giovanissima età: poi la smentita e la carica che ha sempre contraddistinto il ragazzo in vista del suo recupero. Il Commissario Tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito per sottolineare anche l'importanza della prospettiva futura del centrocampista scuola ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sull'infortunio diha rilasciato alcune dichiarazioni anche Roberto, CT della Nazionalena.La notizia dell'ennesima rottura del legamento crociato per il centrocampista della Roma Nicolònon ha fatto piacere ai tantissimi appassionati di calcio e non necessariamente sostenitori del calciatore o dei giallorossi. La delusione del classe 1999 per l'infortunio lo avrebbe portato anche a pensare di dire addio al calcio giocato nonostante la giovanissima età: poi la smentita e la carica che hacontraddistinto il ragazzo in vista del suo recupero. Il Commissario Tecnico della Nazionale azzurra Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito per sottolineare anche l'importanza della prospettiva futura del centrocampista scuola ...

pisto_gol : Ola-Ita 0:1 Con un gol di Barella-uno dei migliori- l’Italia batte l’Olanda sul suo terreno: quello del gioco. La… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Un eurogol di Nicolò #Barella regala all’#Italia una meritata vittoria in casa dei #PaesiBassi ?? L'… - ZZiliani : Netta e convincente vittoria dell’Italia (meritava il 2-0) in casa dell’Olanda. Barella, Locatelli, Jorginho e Insi… - Affaritaliani : Europei 2021, Mancini al TgPoste: 'Siamo l'Italia, partiamo per vincere' - Mediagol : #Italia, #Mancini sul rientro di Zaniolo: “Dobbiamo partire sempre per vincere. Nicolò? Può recuperare, per gli Eur… -